Necessitem l'església!

Ens cal recuperar la dimensió eclesial de la nostra fe! Alguns sociòlegs se serveixen de l'expressió «creença sense pertinença» o «creients sense Església» per descriure un fet que es dona amb cristians que viuen la fe al marge de l'Església. Per a alguns és una actitud reflexionada, i per a molts és una manera ordinària de viure la seva creença.

Popularment, el fet s'expressa de diverses maneres: «Jo no practico», «no crec en els capellans, sí en Déu», «no crec en l'Església»...

Semblaria que l'Església, segons la percepció d'aquests «cristians sense Església», esdevé un obstacle per a la fe o que no és necessària per creure. I cal adonar-se que pot ser una constant en les generacions més joves, que sovint no tenen cap experiència del que és l'Església, i han crescut sense tenir-hi cap vinculació o, en tot cas, molt puntual i feble.

S'observa que l'Església és una institució coneguda, que fins i tot cal anar-hi en alguns moments puntuals per a alguna celebració, però que no té cap repercussió en la seva vida. De fet, és un fenomen que pateixen moltes institucions i que afavoreix l'individualisme.

I humanament necessitem viure la dimensió social i comunitària teixint lligams de relació amb els altres, conscients de la pròpia identitat, però alhora sentint-nos poble.

La conseqüències d'aquesta actitud per als cristians són una pèrdua de tot el que significa la comunitat: espai de trobada amb altres cristians, espai de celebració de la fe, espai d'escolta de la Paraula de Déu, escola de formació, experiència d'estimació, d'ajuda i de suport.

La qüestió és que no s'ha descobert ni es viu la dimensió comunitària de la fe cristiana. Tanmateix, sense aquesta dimensió comunitària es pot viure i progressar en la fe? Es pot creure sense l'Església?

Recordo una expressió de Sant Cebrià en el segle III: «Ningú no pot tenir Déu per Pare si no té l'Església per Mare». Déu es va escollir un poble, el seu poble, alliberant-lo de l'esclavatge d'Egipte, establint-hi una aliança i conduint-lo al llarg de la seva història. Jesucrist, amb la seva vida [...] (extret del Full Parroquial).