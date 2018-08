Casament massiu amb 4.000 parelles a Corea del Sud

Amb 4.000 parelles de 64 països diferents donant-se el «sí, vull» Corea del Sud va viure ahir un dels casaments més multitudinaris. Els nuvis es van casar a l'església de la Unificació, davant prop de 30.000 convidats, entre familiars i amics, que no es van voler perdre la cerimònia. Aquest format de casament, però, va deixar fora 28.000 parelles de 190 països diferents que no van aconseguir plaça per a l'esdeveniment. El país i aquesta església tenen un llarg historial de casaments massius, i és que el d'aquest cap de setmana no era el primer ni el més nombrós. El setembre de 2017 s'hi van unir 15.000 parelles.