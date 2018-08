Recuperen l'ADN d'antics cultius per crear noves varietats

Científics del Centre d'Investigació Agrigenòmica (CRAG) intenten recuperar l'ADN d'antics cultius per crear noves varietats de tomaqueres, blat, blat de moro, enciam i altres vegetals comuns en la dieta que siguin més resistents als patògens i evitar així l'ús de pesticides i altres químics. «Es tracta d'una nova disciplina que busca predir patògens que afectaran les collites, com es fa en salut humana amb la vacuna de la grip», segons ha explicat l'investigador del CRAG Ignacio Rubio-Somoza, que colidera una reunió científica que se celebrarà a Barcelona sobre aquest tema els pròxims 3 i 4 de setembre. La reunió, convocada per B·Debat, una iniciativa de Biocat i l'Obra Social La Caixa, es presenta com «el naixement de l'agricultura personalitzada», una nova disciplina agrogenètica que pot predir malalties que afectaran les collites i escollir varietats de cultius que puguin resistir nous patògens. Segons Rubio-Somoza, els esforços en investigació «van dirigits a reconèixer els mecanismes de defensa presents de manera natural a les plantes i a entendre com aquests estan determinats per un perfil genètic concret». Combinant aquesta informació amb la genètica dels enemics que han tingut al llarg de l'evolució, els investigadors esperen trobar varietats de cultius resistents a les futures plagues. Aquesta aproximació contribuiria a reduir episodis devastadors com el viscut a Irlanda quan, a mitjans del segle XIX, un fong va afectar les patateres i un milió d'irlandesos van morir de fam, i els que van sobreviure van emigrar de forma massiva, sobretot als Estats Units. Els científics asseguren que aquest nou coneixement pot contribuir a crear noves varietats de vegetals a la carta. Per exemple, si es prediu el tipus d'agent infecciós que apareixerà i la quantitat de precipitacions d'aquella temporada, els científics podran dissenyar una nova varietat de planta que resisteixi aquests perjudicis. Rubio-Somoza ha dit que, tot i que algunes de les plantes que es poden beneficiar més ràpidament d'aquests avenços són tomaqueres, blat, blat de moro, enciam i altres productes vegetals de la nostra dieta, les proves experimentals s'estan fent amb altres models, com la reina vegetal del laboratori, l' Arabidopsis thaliana, una espècie de crucífera present als cinc continents.