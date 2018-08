«X Factor Italia» acomiada l'actriu Asia Argento per les acusacions d'assetjament

La polèmica per les acusacions d'assetjament sexual contra Asia Argento per part de l'actor nord-americà Jimmy Bennett segueixen tenint conseqüències. Una de les últimes, l'acomiadament fulminant de l'actriu com a membre del jurat de l'adaptació italiana del talent X-Factor. Segons recull el portal Variety, la cadena italiana Sky i FremantleMedia han decidit prescindir de l'artista en la pròxima edició del concurs, que arribarà al canal el pròxim 6 de setembre. Després de conèixer-se les acusacions contra Argento, que suposadament hauria pagat 380.000 dòlars a Bennet pel seu silenci, la cadena i la productora van emetre un comunicat conjunt en el qual asseguraven que «si es confirma, no tindrem cap altra opció que posar fi a la col·laboració». Tot i això, Argento apareixerà com a membre del jurat en les set primeres entregues del format, atès que les audicions ja estan enregistrades des de fa temps. La cadena busca ara qui la substituirà.