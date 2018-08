El bombardeig de publicitat infantil pot causar-los sobrepès, segons els experts

L'abundant publicitat, amb un fort impacte, que reben els menors espanyols de campanyes publicitàries d'aliments amb elevades quantitats de sucre, poc saludables, és un dels factors que els pot provocar sobrepès. Així ho asseguren els professors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Mireia Montaña i José Ramón Ubieto, que defensen que l'obesitat infantil és una «suma de factors», entre els quals destaca la tendència dels menors a consumir determinats productes no saludables per la forma «sistemàtica, atractiva i persuasiva» en què són presentats.

Ubieto ha explicat que un altre factor és la correlació que existeix entre el consum massiu de televisió i internet per part dels joves i l'activitat sedentària que comporta, «que condueix irremeiablement al sobrepès per falta d'activitat física». Segons Montaña, els menors espanyols reben l'impacte de gairebé 9.000 anuncis anuals a través de la televisió, sense comptar aquells presents en plataformes com les xarxes socials, i es calcula que aproximadament un de cada tres nens i nenes espanyols tenen sobrepès.

Els dos investigadors afirmen que es genera una relació entre l'exposició a la publicitat i el reforç de desitjos de productes de marca, productes anunciats i la voluntat de posseir cada vegada més coses.