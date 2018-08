Judi Dench rebrà un Donostia al Festival de Sant Sebastià

L'actriu britànica Judi Dench (Regne Unit, 1934) rebrà un Premi Donostia a la 66a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Serà la primera vegada que la intèrpret, nominada a l'Oscar en set ocasions, visiti la ciutat de Sant Sebastià.

L'entrega del que és considerat el guardó honorífic més important del Festival tindrà lloc abans de la projecció de Red Joan (Trevor Nunn, 2018), el dimarts 25 de setembre. A la pel·lícula, Dench dóna vida a una dona la vida de la qual canvia de cop en ser detinguda pel servei d'intel·ligència britànic acusada de ser una espia de la Unió Soviètica.

Judi Dench va recollir l'estatueta més preuada del món del cinema fa dues dècades, com a millor actriu de repartiment per la seva interpretació d'Isabel I a la pel·lícula Shakespeare in Love (John Madden, 1998). L'Oscar de l'Acadèmia de Hollywood també va servir per reconèixer la seva trajectòria sobre els escenaris, fortament vinculada a les obres més importants de Shakespeare.

Dench va començar la seva carrera a prestigiosos teatres com l'Old Vic i el The National, a Londres, i més tard es va unir a la Royal Shakespeare Company a Stratford-upon-Avon.

Des del seu debut cinematogràfic, l'any 1964, Dench ha treballat a nombroses pel·lícules aclamades per la crítica, i ha participat en projectes d'alguns dels cineastes més reputats, com Stephen Frears, Kenneth Branagh, Clint Eastwood, Sam Mendes o James Ivory, entre altres. A més, l'actriu ha rebut desenes de reconeixements pels seus papers més destacats, com el de la reina Victòria a Mrs Brown (John Madden, 1997), la novel·lista Iris Murdoch a Iris (Richard Eyre, 2001) o M, la responsable del servei d'intel·ligència britànica a qui Dench va donar vida en set pel·lícules de la saga de James Bond.

L'any vinent, Judi Dench seguirà davant les càmeres protagonitzant l'últim projecte de Kenneth Branagh, Artemis Fowl, i Six Minutes to Midnight, del director britànic Andy Goddard. Tot això malgrat que el 2012 Dench va revelar que patia una degeneració macular, una malaltia que pot acabar en ceguesa total, fet que li impedeix llegir els guions. No obstant això, aquesta circumstància no l'ha fet renunciar a seguir treballant com a actriu.