La NASA difon la fotografia del cometa 21P feta per un figuerenc

L'agència espacial nord-americana de la NASA ha triat la imatge del cometa 21P/Giacobini-Zinner captada des de l'Observatori d'Albanyà en la seva selecció d'Imatges del Dia. La fotografia va ser feta pel veí de Figueres Juan Carlos Casado, reconegut astrofotògraf i president de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. El cometa 21P es preveu que sigui el més brillant del proper mes i es troba a 4 minuts llum de distància. L'agència espacial ha publicat un total de 47 fotografies de Juan Carlos Casado, l'únic membre espanyol del projecte internacional TWAN (The World At Night) reconegut per la Unesco.