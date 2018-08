Un poble de Nova Zelanda vol acabar amb els gats domèstics

Omaui, situat al sud de Nova Zelanda, podria convertir-se en pocs anys en el primer municipi del planeta sense gats domèstics. Aquesta és la intenció de les autoritats locals, que han posat en marxa un pla per evitar que ningú tingui un felí a casa seva. El projecte, que encara no ha estat aprovat, proposa castrar tots els gats que viuen a la localitat i prohibir als seus propietaris que, un cop la mascota mori, en puguin adquirir un altre. Tot i semblar una mesura contrària als drets dels animals, l'Ajuntament d'Omaui ha justificat aquesta decisió per la necessitat de preservar la fauna local, que segons diversos estudis es veu greument afectada per la presència de felins domèstics. Segons diversos informes, la presència d'aquests animals té com a conseqüència la mort de milers d'aus i mamífers cada any.

«El teu gat pot viure la seva vida natural a Omaui, fent feliçment el que fa. Però quan mori, no podràs reemplaçar-lo», ha explicat Ali Meade, el gerent d'operacions de bioseguretat de l'Ajuntament, en declaracions recollides pel portal de notícies neozelandès NewsHub. Tot i les explicacions de les autoritats, la mesura no convenç molts dels habitants d'aquest petit municipi, que consideren que prohibir-los la tinença d'un animal domèstic comporta una violació dels seus drets fonamentals, posant en dubte que realment els gats siguin culpables dels problemes que pateix la fauna local.

L'eliminació dels gats en territori neozelandès no és una mesura exclusiva del municipi d'Omaui. El candidat parlamentari al país, Gareth Morgan, també ha proposat en el seu programa electoral un projecte per exterminar tots als gats de Nova Zelanda, com una mesura necessària per protegir les espècies natives. Per a ell, aquesta mesura és necessària perquè els felins són «assassins d'origen natural». El debat sobre els gats a Nova Zelanda fa temps que és present a la societat, atès que molts experts consideren que el país no està preparat per acollir-los.