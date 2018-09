Cultura de la immediatesa I superficialitat

Els clàssics medievals començaven sempre les seves anàlisis amb aquesta expressió: «Explica terminos». Dóna sentit a les paraules. He escrit : immediatesa i superficialitat. Què s'entén per aquests dos conceptes que formen l'estil vivencial del nostre temps. Tot és ràpid, tot precís. Un petit signe en el correu electrònic provoca un retorn immediat, en anglès, que és la paraula que entenc més: Failure . Error fatal. Tot sembla muntat per complaure a l'instant el que sol·licita un servei. Ja hi ha gent que posa en marxa el frigorífic quan encara està a mitja hora de casa. Els resultats són tan universals que poden acabar convertint-se en un hàbit natural, exigit per la mateixa naturalesa de les coses, i quan s'interromp la immediatesa, tenim la sensació que ens han conculcat un dret. L'organització social ens va creant una manera d'obrar automàtica. Els resultats surten per un procés físic. I la persona es va allunyant cada vegada més de l'esforç de donar una resposta intel·ligent, de produir una obra ben feta, útil, personal.

La rapidesa sense l'esforç tendeix a oferir un producte impersonal, poc treballat. A l'Edat Mitjana, no tenien pressa i es dedicaven a fer coses que no veurien acabades, i miniaven les Bíblies, com les que tenim a la Catedral de Girona. A la Catedral, a la Basílica de Sant Feliu de Girona, no hi ha res immediat ni res de superficial. La nostra cultura actual necessita gent que torni a enamorar-se de la feina ben feta, del treball acabat, no només com a moneda de canvi sinó com a valor en si. Perquè només quan les obres humanes reflecteixen la personalitat, els valors de la dignitat, de la bondat moral, de l'amor i l'esperit de servei, només aleshores la contribució al bé comú té consistència. En aquestes arrels d'humanisme s'entronca la realitat sobrenatural. La Fe s'arrela en un humanisme sense trampa.