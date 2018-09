El dit gros del peu encara tenia capacitat prènsil en els primers humans

El dit gros del peu encara conservava capacitat prènsil en els primers humans, fa uns 2,2 milions d'anys, molt després que ja fossin bípedes, segons un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat Stony Brook i de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP).

La investigació, que publica la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha analitzat com va canviar la morfologia dels dits dels peus per permetre el desplaçament bípede dels primers homínids i revela que el dit gros del peu va mantenir la seva capacitat prènsil fins fa relativament poc temps.

L'estudi s'emmarca en la preocupació per descobrir més coses sobre quan i com va aparèixer la capacitat humana de desplaçar-se de forma habitual sobre les dues cames, que és un tema que intriga els investigadors perquè va suposar un canvi cultural i d'hàbits molt important per a l'espècie. Hi treballa un equip internacional amb la participació de Peter Fernández, de la Stony Brook University (EUA) i de Sergio Almécija, de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.