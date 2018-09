Una jove catalana amb esclerosi múltiple i ceguesa farà el camí de Santiago en tàndem per aconseguir 6.000 euros

La Neus Benítez és una barcelonina de 24 anys i en fa nou que conviu amb l´esclerosi múltiple. Va ser diagnosticada als 15 anys, el 2010, però això no li va impedir viure com una jove de la seva edat tot i perdre la visió de l´ull dret després de patir una forta neuritis òptica (inflamació del nervi òptic), i es va treure un grau mitjà en atenció a persones amb dependència, però va començar a perdre la visió en l'altre ull, i això la va fer abocar-se a l'esport. A partir d´aquest dissabte 1 de setembre, i durant una setmana, ella i el seu guia Xavi Maltas s´han plantejat el repte de recórrer en bicicleta-tàndem els 500 quilòmetres que separen Burgos de Santiago de Compostela. Aquest repte solidari, conegut com '#tandEMStgo', pretén recaptar 6.000 euros, que es destinaran al programa per a infants amb esclerosi múltiple de la Fundació Esclerosi Múltiple.

Al llarg dels mesos d´estiu la Neus i el Xavi han estat entrenant diàriament, corrent, nedant i pedalant, per estar en forma i assolir el repte. Ara ja ho tenen tot a punt perquè aquest dissabte puguin emprendre el camí cap a la solidaritat amb els infants i adolescents amb esclerosi múltiple, com en el seu dia ho va ser la Neus. No sap si el camí de Santiago li canviarà la vida, però diu que es pot plantejar nous reptes en el futur.

"Sempre vaig fer una vida molt normal tot i veure-hi només d´un sol ull; em vaig treure un grau mitjà d´atenció a persones en situació de dependència, vaig començar a treballar, em vaig independitzar a 600 quilòmetres dels meus pares", explica. Però de cop i volta, la seva vida va tornar a patir una patacada que li va fer por: va començar a perdre la visió de l´altre ull. Va ser llavors, amb 22 anys, quan va decidir córrer i participar en triatlons amb el seu equip, iTriatletes Solidaris.

Des del primer dia, en Xavi Maltas li va fer de guia en totes les curses i les seves "bogeries". "I ara ja no és tan sols un company d´equip i gran amic, s´ha convertit en els meus ulls", explica la Neus. "A ell li confio tot a cada quilòmetre que faig, ja sigui corrent, nedant o pedalant", afegeix. "Sempre està al meu costat, em dona suport, neda al meu costat, en el tàndem em fa de pilot i corrent o m'agafa o em diu el que hi ha pel camí i em pot fer ensopegar", conclou.

La Neus creu que tothom hauria de fer esport, però sobretot les persones amb diversitat funcional, ja que el serveix de rehabilitació i per sentir-se motivats i veure del què són capaços. "Que et diguin que has de deixar de treballar la resta de la teva vida amb 24 anys és molt dur; he hagut de replantejar-me la meva vida", admet. Per això, ha creat un canal de Youtube per donar veu a les persones amb diversitat funcional i fer-les veure que es poden refugiar en el món de l'esport.

De moment ja s'ha complert un terç de l'objectiu de recaptar 6.000 euros a través del micromecenatge, gairebé 2.000 euros des del maig, quan encara falten tres mesos per tancar els donatius.

L´escleròsi múltiple és una malaltia neurològica discapacitant que afecta principalment les dones entre els 20 i els 40 anys, tot i que fins a un 10% dels casos que es diagnostiquen són en infants. Segons la directora de la Fundació, Rosa Masriera, "l´esperit lluitador de la Neus, amb esclerosi remitent recurrent, demostra que l´actitud és bàsica per afrontar una malaltia neurològica com aquesta i els reptes ajuden a visibilitzar que fins a un 10% dels casos que es diagnostiquen són en infants i que calen serveis per a ells".