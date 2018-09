Cada any per aquestes dates, acabades les vacances i en el retorn a les activitats ordinàries, comença un nou curs. Tenim consciència que s'obre davant nostre un temps nou per estrenar, que haurem d'emplenar dia a dia. Personalment, al començament de cada curs em pregunto amb quines actituds em cal afrontar aquest temps que Déu em regala. Potser per això m'ha semblat útil recordar actituds que ens poden ajudar a tots a afrontar el nou curs.



Aguant i paciència. Viure en pau

Viurem els dies amb alegries, amb encerts, però també amb contrarietats, amb mals moments, aguantant defectes, desconsideracions i mals humors

dels qui viuen, treballen i gaudeixen amb nosaltres.

Per això cal estar centrat i tenir capacitat d'aguant i de paciència. Viure

amb la certesa que Déu estima i que ens ajuda fa possible afrontar les dificultats sense deixar-se endur per l'ansietat i per respondre amb la mateixa moneda.

La pau és un do de Déu, que no només significa absència de violència, de guerra, d'enfrontament, sinó principalment viure intensament tot allò que desitja el nostre cor i que ens realitza com a persones, a nosaltres i als qui ens acompanyen en el camí de la vida. És un do que cal demanar, perquè les persones podem tenir conflictes amb el nostre entorn. La persona pot estar en conflicte amb ella mateixa: no s'accepta, no es perdona, no mira endavant, està disgustada permanentment. La persona pot estar en conflicte amb Déu. La pau és estar bé amb Déu, amb les persones de l'entorn i amb un mateix.

Si volem que la família sigui un espai de creixement per a tots; si volem que les relacions professionals siguin ocasió de col·laboració al bé comú i a la construcció del país; si volem que les relacions amb els amics siguin ocasió d'enriquiment personal... si volem que la parròquia sigui la llar dels creients per viure, celebrar, créixer i oferir la fe en Jesús acollint i estimant, demanem el do de la pau al Senyor de la pau.



Mansuetud. Ser bondadós

Viure al costat d'una persona bona és un gran tresor, [...] (extret del Full Parroquial).