Presentació del llibre «L'església de tot un poble» a Sant Julià de Ramis

Tota la història de l'església de Sant Julià de Ramis es troba recollida en el llibre L'església de tot un poble, escrit pel periodista Víctor Gay. La recerca publicada commemora el 75è aniversari del temple parroquial (1942-2017), nascut durant l'etapa franquista després que la principal seu religiosa del municipi, l'església dels Sants Metges, quedés malmesa pel pas de la Guerra Civil en el territori. L'acte de presentació oficial del llibre, que a la vegada celebra l'aniversari de la parròquia, es durà a terme el proper divendres 14 de setembre a les vuit del vespre al Centre Cívic de Sant Julià de Ramis. La presentació de l'esdeveniment anirà a càrrec del Dr. Joaquim Nadal, exalcalde de Girona i actual director de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.

L'autor del llibre Víctor Gay, que també serà present a la presentació del proper 14 de setembre, afirma en el pròleg que la voluntat d'escriure el llibre es remunta a la primavera del 2016, moment en què «els amics Josep Garriga, Arcadi Fontquerna i Josep Pararols, de la Junta d'Obres de la parròquia de Sant Julià, em varen manifestar la seva il·lusió per tal de fer memòria del 75è aniversari de la consagració de l'església parroquial de Sant Julià de Ramis, dedicada a Sant Julià i a Santa Besilissa».

A continuació, Gay confessa que «aquella voluntat de portar a terme l'obra s'ha tractat de reflectir en el títol del llibre: L 'església de tot un poble, en entendre que la realització del nou temple només va ser fruit d'aquesta participació col·lectiva, popular i institucional alhora». L'església dels Sants Metges va quedar malmesa a causa del monstre de la Guerra Civil. Aquest fet impulsa la creació d'una nova església pel poble.



Etapes de l'església

La primera etapa de construcció de l'església de Sant Julià s'inicia el mateix any que finalitza el conflicte bèl·lic. El govern de Franco, ja durant la guerra, va crear l'organisme Servicio Nacional de Regiones Devastadas que pretenia restaurar determinats edificis malmesos, com podrien ser les esglésies. Per tal de revifar la seu religiosa de Sant Julià, es va obrir l'expedient número 70 de l'any 1939 per a la reconstrucció de l'església del poble, en aquest cas, la dels Sants Metges. Malgrat tot, «La instància del rector, amb data 20 de juliol de 1939, assenyala que, destruït el temple parroquial, existeixen raons importants que aconsellen canviar-ne l'emplaçament i emprendre la construcció d'una nova església». Segons s'indica en el llibre, en el ple municipal del 17 d'agost de 1939 és on «s'acordà executar per administració directa la construcció del conjunt parroquial». Aquesta primera fase inicial arriba al seu punt àlgid amb l'acte de benedicció del nou centre cristià el 20 de setembre de 1942. Tal com s'indica a la publicació, l'esdeveniment va ser notícia «en l'edició del primer d'octubre de 1942 del diari El Pirineo, única la ciutat d'ençà del final de la Guerra Civil». Durant els anys setanta, es van realitzar «unes obres de millora i condicionament de l'església fent-hi la renovació de tota la instal·lació elèctrica i el pintat de tota l'església, a càrrec de diversos joves del poble». Uns anys més tard, un escrit de la Comissió d'Obres de la parròquia de l'any 2002 apunta que cal intervenir és l'interior de l'edifici. A finals de 2007, el rector de la parròquia mossèn Jordi Pous «comunica al bisbe Carles Soler la culminació dels treballs següents: «restauració del presbiteri, substitució de l'altar, nous vitralls, portes i cancell, nous bancs i pintura de l'interior i l'exterior de l'església». El mossèn Francesc Planella, rector durant les obres de la segona etapa, escriurà un text en el programa de la missa del 13 de gener de 2008, celebració de la finalització de les intervencions: «Desitjava i continuo desitjant que l'església de Sant Julià de Ramis sigui un lloc acollidor en el qual es respiri aire de germanor i propiciï unes celebracions cristianes il·lusionades i engrescadores». La darrera intervenció va ser el campanar, que el bisbe Francesc Pardo va beneir el 9 de febrer de 2011.

La recerca de Gay rebrà els honors en el marc de la presentació del llibre que es realitzarà en menys d'un mes. Segons la programació de l'esdeveniment, es lliuraran exemplars del llibre gratuïtament als assistents i l'acte conclourà amb un petit refrigeri.