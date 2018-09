Bono es queda sense veu cantant «Beautiful Day» en un concert de la banda a Berlín

Bono, cantant de la banda U2, es va quedar completament sense veu durant el concert que el grup oferia dissabte a Berlín. Ja des de les primeres cançons de la nit, l'intèrpret irlandès, de 58 anys, donava mostres que tenia dificultats per cantar i seguir el ritme de l'espectacle: es va aturar en diverses ocasions per beure d'un termo, però continuava interpretant les cançons. No va ser fins que va arribar a Beautiful Day, una cançó que va acabar d'interpretar amb prou feines un murmuri, que es va quedar completament mut i va demanar disculpes al públic de manera gairebé inaudible: «Crec que no puc seguir. No seria correcte amb vosaltres». Immediatament després d'aquestes paraules, el recital es va cancel·lar. La banda va emetre ahir un comunicat, signat pels altres tres integrants del grup, Adam Clayton, Larry Mullen i The Edge, que insistia en el fet que el cantant havia patit «una completa pèrdua de veu», però no donava més detalls sobre l'estat de salut del cantant i només indicava: «No sabem què ha passat i estem buscant consell mèdic». El comunicat agraïa la comprensió dels seus fans i el suport que van mostrar cap a la banda, que va assegurar que donarien més informació aviat.