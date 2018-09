Unes lents de contacte pintades a mà per a malalties oculars

Un equip d'oftalmòlegs han desenvolupat unes lents de contacte protètiques que es caracteritzen per estar pintades a mà en un laboratori i perquè permeten tractar determinades malalties oculars i les seves conseqüències estètiques. Segons ha informat l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) en un comunicat, les lents de contacte que han desenvolupat es personalitzen en un laboratori per simular la pupil·la i reproduir de forma exacta els matisos cromàtics de l'iris de cada pacient. Aquestes lentilles «terapèutiques» mimetitzen el color de l'ull per cobrir defectes per traumatisme o patologia.

Actualment, segons han detallat, més de 2,5 milions d'espanyols són usuaris de lents de contacte, una opció molt estesa per corregir, principalment, defectes com la miopia, la hipermetropia, l'astigmatisme i la presbícia així com per complementar o substituir l'ús de les ulleres.

L'òptica optometrista de l'IMO, Mireia Campos, ha argumentat que corregir els defectes mitjançant una lentilla pot tenir «un doble benefici», que consisteix a millorar els problemes funcionals de l'ull i a recuperar un aspecte més natural, «amb el consegüent impacte en l'autoestima dels pacients», ha subratllat.

En aquest sentit, l'experta ha afegit que en aquells pacients sense visió en els quals l'ull no és dolorós i l'objectiu és la restauració estètica, «l'ús d'aquests lents permet evitar l'evisceració, és a dir, l'extracció del contingut del globus ocular per reemplaçar-lo posteriorment per un implant».

A més, entre les indicacions dels lents de contacte protètiques es troben anomalies en la superfície ocular provocades per traumatismes o diferents patologies, com l'anirídia (l'absència total o parcial de l'iris), el coloboma (un forat o fissura en l'iris), el leucoma o l'anisocòria (la diferència de mida de les pupil·les als dos ulls). «Aquestes innovadores lents també aporten solucions en aquells casos de fotofòbia, petits estrabismes o determinades diplopies (visió doble) intractables», ha assegurat.

També l'especialista ha comentat que les lents tenen l'avantatge que són un mètode reversible que el pacient pot deixar d'utilitzar quan així ho requereixi o consideri oportú. «Es posen i es treuen diàriament i, si es conserven amb bona higiene, duren al voltant d'un any», ha remarcat.

L'IMO ha assegurat que existeix un ampli ventall d'aquest tipus de lents de contacte, que pot variar en funció de les molèsties o complicacions que pot sentir el pacient.