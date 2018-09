Mor als 58 anys el músic Conway Savage, membre de Nick Cave & The Bad Seeds

El pianista, organista i corista de Nick Cave & The Bad Seeds, Conway Savage, va morir el passat diumenge als 58 anys, segons va confirmar la banda en un comunicat a la seva web. L'any passat, Savage es va sotmetre a una intervenció quirúrgica per extirpar-li un tumor cerebral. Per aquest motiu, havia abandonat la banda el 2016. Savage es va unir a Nick Cave & The Bad Seeds el 1990 per l'àlbum The Good Son. Des de llavors es va mantenir com a membre de la banda, alhora que desenvolupava una carrera pròpia com a solista. «Membre de Bad Seeds durant gairebé trenta anys, Conway era l'anàrquic fil que corria per les actuacions en directe de la banda. Era molt estimat per tots, membres del grup i fans», destaca l'esmentat comunicat. I encara afegeix: «Irascible, divertit, terrorífic, sentimental, afectuós, gentil, mordaç, honest, genuí. Ell era tot això i literalment tenia el do d'una veu daurada, alta, dolça i amarada d'ànima».