Mor als 82 anys Burt Reynolds, estrella de la dècada dels 70 al cinema nord-americà

L'actor nord-americà Burt Reynolds, nominat a l'Oscar i una de les figures clau del cinema de finals dels setanta i principis dels vuitanta del segle XX, va morir ahirals 82 anys, va informar el seu representant, Erik Kritzer. Reynolds va obtenir un dels seus majors reconeixements amb la pel·lícula de 1997 Boogie Nights, per la qual va ser nominat a l'Oscar, però el seu currículum cinematogràfic estarà lligat als èxits de taquilla que va començar a encadenar a la dècada dels setanta com Rompehuesos i Los Caraduras.

Durant anys, l'actor de Lansing, Michigan, va ser una de les grans sensacions de la taquilla nord-americana, destacant en el gènere d'acció i sense recórrer a un especialista en algunes de les escenes més complicades. També es va fer notori pels seus papers a films romàntics, compartint cartell amb actrius com Dolly Parton, Goldie Hawn o Julie Andrews. Amb el temps va considerar que un dels seus majors errors vitals ser no casar-se amb Sally Field, la seva parella entre 1977 i 1982. A l'última dècada ha seguit treballant i encara no s'ha confirmat si va poder completar la seva col·laboració amb Tarantino a Once Upon a Time in Hollywood, en què encarnava el ranxer George Spahn, que llogava els seus terrenys per a rodatges.