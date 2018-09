Sardanes per la independència

Aquest proper dimarts, 11 de setembre, la manifestació de caire massiu que organitza l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a la Diagonal de Barcelona, a la tarda, la sardana hi tornarà a estar present. Serà amb una ballada cap a les 18.15 h., quan acabi l'acte oficial, amb la Cobla per la Independència.

L'espai on es desenvoluparà la ballada serà a l'encreuament de la Rambla Catalunya amb el carrer de Còrsega. A aquest espai hi ha una zona per a vianants que facilitarà la ballada i la participació de tothom.

La Cobla per la Independència que actuarà a la ballada la composen diferents músics de diverses formacions que voluntàriament actua a diversos esdeveniments de caire reivindicatiu per a la llibertat del nostre país. Es preveu que el programa de la ballada serà amb sardanes de temàtica independentista, com l'any passat.

Us podeu inscriure a la manifestació individualment o per grups a la pàgina oficial. El títol de la manifestació d'enguany és 'Diada per la República catalana' amb l'objectiu de «recuperar la força popular i apoderar-nos per donar forma al mandat que votarem massivament l'1 d'octubre del 2017». Des de l'organització afegeixen que «només amb la força de la gent aconseguirem fer aquest darrer tram per conquerir, d'una vegada per totes, la independència».

Anys anteriors la sardana ha participat també a aquest gran esdeveniment amb una ballada, com a la manifestació del 2017, o un tram sardanista durant la Via Catalana del 2013 amb l'emissió simultània d'un programa informatiu i sardanista per als assistents gràcies a l'emissora municipal de Caldes de Malavella. (Informació facilitada per la CSC).



Festes d'Olot



Avui, divendres, ixen els actes. Olot és terra d'artistes, degut probablement a les excel·lències dels seus paisatges i a la indústria d' imaginaria religiosa. Això fa que hi hagi a la ciutat i a la comarca un bon nombre d'imaginari fantàstic, de gegants, cabeçuts, cavallets, bestiari, etc. que tots plegats en reuneixen per a fer una cercavila pels carrers i places d'Olot. Sortiran, doncs, a ¾ de 6 de la tarda de pati de l'hospital: els magnífics gegants de la ciutat, que foren guardonats com els millors de Catalunya l'any 1902 en un concurs a Barcelona i promogut per Cambó, seguiran, el cap de lligamosques amb els nans i els cavallets, vindran després: L'àliga i el bou de Sant Ferriol, el pubill i la pubilla del barri del Roser, Benet i Marcel·la de Geriàtric del Montcacopa, Croscat i Margarida Biosca del barri de Benavent, Magdalena i Francesc, del barri del Morrot, cabeçuts, cavallets i gegants del barri de Sant Cristòfol, Pollastre del barri del Palau, Conill del barri del Conill, Drac del Carme, Gegants de la Caixa, Gat, Mussols i Mussolets i gegants dels barri de Sant Miquel, Gegants de Rialles, Gegants del Grup Almogàvers, Gegants del barri de Pequin, 4 perdius i en Batoia, de Batet, Cabreta del Cornamusam, la Vaca simforosa del Barri de Sant Roc, Gegantó Timbus, Santonegro, del barri del Centre, L'Homeràs, el porc i el Xai d'Apoix.

Tota aquesta faràndula que recorrerà la ciutat anirà de la mà de les cobles La Principal d'Olot, La Principal de Cassà, Rossinyolets, La Flama de Farners, Osona i Cervianenca. Finida la cercavila, La Principal d'Olot acompanyarà autoritats i membres de la colles sardanistes de Flor de fajol, fins a l'església del Tura on hi haurà una ofrena floral. El dia 8 a l'ofici no s'hi cap, al Tura de tants olotins que volen assistir a l'homenatge a la seva patrona.

Durant els dies que dura la festa, hi ha sardanes en cada jornada, finalitzant amb una audició al firal, el dia 11, amb el ball dels gegants i portant candeles enceses el balladors. (Consultar l'agenda).

A destacar el concert de música de cobla, el dia 10 a la nit amb La Principal de la Bisbal i Mediterrània. i el Ball pla. Quarta edició del ball després de la seva recuperació.



Festa de Sant Joan

de les Abadesses



Una festa en la qual la presència de la sardana i la música de cobla hi és ben representativa. Com a curiositat el primer dia la cobla toca al campanar, entremig del tritlleig de campanes. Com és tradicional es ballarà el Ball del Pabordes , un concert amb la cobla Montgrins, la tornaboda es fa el darrer dia a la font del Cubilà on Joan Maragall s'inspirà per escriure la seva poesia La vaca cega i finalment serà interpretada l'anomenada «Sardana llarga», on la cobla va repetint els llargs fins que els balladors diuen «prou».