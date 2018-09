Diada nacional de Catalunya

Dimarts celebrem la Diada Nacional. A Catalunya vivim una situació complexa que comporta sofriment i, alhora, esperança. El manament de l'amor als altres com a exigència evangèlica també inclou l'amor al propi país i a la seva gent, i compartir els seus goigs, sofriments i esperances. Els cristians, com recomana sant Pau, ens hem d'interessar per tot allò que és respectable, just, amable... per tot allò que és virtuós i digne d'elogi. Com a ciutadans, ens preocupem sempre pel present i pel futur de Catalunya, però més en diades assenyalades, com ho és la Diada Nacional.

Vivim sentiments de dolor i preocupació pels qui estan privats de llibertat a la presó amb unes acusacions que gran part de la ciutadania rebutja; també pels qui s'han vist forçats, d'una manera o altra, a exiliar-se. No podem oblidar el sofriment i l'angoixa d'ells mateixos i de les seves famílies. Com a cristians, sempre ens cal ser molt a prop de les persones que sofreixen, i per això en aquesta diada ens hem de sentir propers a totes elles, no per opcions polítiques, sinó per exigències de la nostra fe i de les obres de misericòrdia.

Tanmateix, també ens ha de preocupar la tensió que es viu, en algunes situacions, entre grups de diverses opcions polítiques amb relació a Espanya. Aquesta tensió provoca enfrontaments que dificulten la convivència. Siguem conscients que ningú no és propietari del país i que el país no acull una sola cultura ni admet una sola manera d'estimar-lo.

És prioritari esforçar-se per cercar el bé comú per sobre de la pròpia manera de pensar el present o el futur, i per sobre de qualsevol estratègia. Concretament, ens cal ser respectuosos, justos, amables envers les persones i grups que tenen diferents opcions en relació amb el present i futur de Catalunya. Per això cal sempre el discerniment i un component pacificador i cívic.

L'amor al propi país i la recerca de la seva millora en totes les dimensions no ha de convertir-se en una actitud egoista i tancada. Al contrari, cal que aquesta actitud promogui la convicció que també som ciutadans del món, amb la voluntat de cercar la millor manera de conviure amb els diversos pobles d'Espanya i d'arreu.