El pontífex avisa que la «distracció» no és sinònim de repòs ni plenitud

El Papa va advertir aquest dimecres, durant l'audiència general davant milers de fidels a la Plaça de Sant Pere, que la indústria de la distracció es basa en l'evasió i no concedeix ni plenitud ni descans.

Segons la seva opinió, la publicitat dissenya el món ideal com un «gran parc on tothom es diverteix» i això està fomentat a més perquè «el concepte de vida avui dominant se centra en l'evasió».

Francesc va criticar la «imatge model» d'una persona d'èxit que pot permetre's amplis espais de «plaer» perquè aquest model crea «existències anestesiades per la diversió», que no és repòs, «sinó fugida de la llibertat». «Les possibilitats de divertir-se, creuers, viatges, no donen la plenitud del cor, ni tan sols el descans», va agregar.

El pontífex també va alertar que el repòs veritable «no és fàcil» perquè es confon amb aquestes «existències anestesiades per la diversió». «Avui s'intenta evadir la realitat buscant una diversió que oculti el nostre descontentament. El sentit de l'autèntic repòs el trobem en les paraules de l'Èxode: «Déu va fer el món en sis dies, i el setè va descansar». Aquest descans es refereix a l'alegria de Déu per la seva creació, que era molt bona», va dir.

«Quanta gent que té moltes possibilitats de divertir-se no viu en pau amb la vida! El diumenge és el dia per fer pau amb la vida», va assenyalar Francesc. En aquest sentit, va recalcar que el descans en el nom del Senyor té un motiu precís, que és «la contemplació i la benedicció». «El descans és el moment de la contemplació, de la lloança, no de l'evasió. El descans com a benedicció de la realitat». Va recordar que per als cristians el dia del Senyor és el diumenge, i és en l'eucaristia on es troba «el cim d'aquesta jornada de contemplació i benedicció».