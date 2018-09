En Fil és un gos gironí que molta gent té vist a internet o a la televisió. S´ha convertit en un animal molt mediàtic i és present en alguns anuncis. Té sis anys i és de raça Border Collie. A Instragam se'l coneix com a @Kbrit1 i té més de 6.400 seguidors. Actualment, se'l pot veure a la campanya promocional de Burger King sobre una galeta per a gos que s´ofereix en el servei a domicili. També ha participat en altres espots per Carrefour, Ford Focus o Affinity.