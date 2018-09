La segona vida de les cabines telefòniques britàniques

Les mítiques cabines telefòniques britàniques, sorgides el 1924 a partir d'un disseny de Giles Gilbert Scott, no han estat alienes a la revolució de la telefonia mòbil, que ha deixat la seva funció original pràcticament obsoleta. Per fer front a la desaparició han aparegut diverses iniciatives. La més curiosa és la de reconvertir aquests petits cubicles en llibreries en miniatura, però també en botigues, punts per picar alguna cosa per menjar i beure o llocs de treball amb endolls i impressores.