La multinacional Apple presenta avui el nou iPhone

La multinacional nord-americana Apple celebra avui la seva presentació anual de productes a la seu de Cupertino (Califòrnia), en la qual s'espera que mostri el seu nou model del popular telèfon intel·ligent iPhone, segons apunten diverses informacions periodístiques.

La companyia de la «poma mossegada» ha mantingut també en aquesta ocasió el seu habitual secretisme i no ha ofert detalls sobre quins productes presentarà al teatre Steve Jobs, normalment reservat per als grans anuncis d'Apple.

Malgrat això, tots els mitjans especialitzats en tecnologia o economia com TechCrunch o Bloomberg donen per descomptat que l'empresa aprofitarà l'acte per donar a conèixer el seu últim model de telèfon, després que el 2017 tragués al mercat l'iPhone X, a un preu de 999 dòlars, cosa que va disparar el valor borsari d'Apple per sobre del bilió de dòlars.

D'acord amb la premsa especialitzada, el nou dispositiu es dirà iPhone XS i estarà disponible en dues versions, una de 5,8 polzades (14,7 cm) i una altra de 6,5 polzades (16,5 cm).