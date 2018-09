L'aigua en pols còsmica pot explicar per què n'hi ha tanta a la Terra

L'aigua en pols còsmica pot explicar per què n'hi ha tanta a la Terra

L'aigua atrapada en els grans de pols dels quals es va formar originàriament la Terra pot explicar la gran quantitat d'aigua que s'acumula al planeta. Això és suggerit per científics dels Països Baixos, Alemanya i el Regne Unit, basat en càlculs i simulacions. La investigació apareix en dos articles a la revista «Astronomy & Astrophysics». Durant molt temps, els científics han estat buscant una explicació per a la gran quantitat d'aigua a la Terra. Un primer escenari indica que l'aigua va ser portada per cometes i asteroides que van impactar contra la Terra.