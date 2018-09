L'Eurocambra aprova en el segon intent la nova directiva sobre els drets d'autor

El ple del Parlament Europeu va donar ahir el seu vistiplau a la nova directiva sobre drets d'autor, inclosos els seus articles més polèmics, en un segon intent després que fos rebutjada dos mesos abans pels eurodiputats.

L'informe de l'eurodiputat del Partit Popular Europeu (PPE) Axel Voss va rebre 438 vots a favor, 226 en contra i 39 abstencions. Després del vistiplau dels eurodiputats s'obre el període de negociacions amb el Consell de la UE, la institució europea que representa als països i que també compta amb poders legislatius, abans que sigui aprovada formalment.

«Moltíssimes gràcies per aquest exercici comú i aquest èxit que hem aconseguit. És un excel·lent senyal per a la indústria creativa a Europa», va declarar el democratacristià alemany després confirmar-se el suport del Parlament Europeu a la iniciativa.

Així, el ple del Parlament Europeu ha donat suport els articles 11 i 13 de la directiva, que han generat una important polèmica i s'han enfrontat als creadors de contingut, d'una banda, i a les plataformes digitals i activistes d'internet, de l'altra.



Un període de 20 anys

L'article 11 de la directiva, un cop aprovada formalment, atorgarà als editors de premsa el dret renunciable a reclamar compensacions per compartir els seus articles o fragments d'aquests en plataformes digitals com Facebook o Twitter. Els editors podran reivindicar aquest dret durant un període de 20 anys, segons la postura de l'Eurocambra.

Per la seva banda, l'article 13 obligarà a gegants com Google, Facebook o Youtube a controlar que els continguts que comparteixen els seus usuaris no infringeixen drets d'autor. En concret, els «proveïdors de serveis d'intercanvi de continguts en línia» hauran d'adoptar «mesures adequades i proporcionades» per garantir «el correcte funcionament dels acords» aconseguits amb els titulars de drets per a l'ús de les seves obres.

Si no hi ha tals acords, les plataformes digitals hauran d'actuar per assegurar «que no es comparteixin ni estiguin disponibles aquelles obres o treballs que puguin infringir drets d'autor».

«Males notícies. En votació al ple ha passat la proposta de directiva de drets d'autor amb l'article 11 (limitació de l'ús dels articles de premsa) i 13 (filtres automàtics de càrrega de continguts). El que vam aconseguir aturar fa uns mesos ha passat avui», va lamentar l'eurodiputat d'ICV Ernest Urtasun.

La Comissió Europea va celebrar el resultat del vot i va destacar que està «preparada» per començar les negociacions amb l'Eurocambra i el Consell de la UE «de manera que la directiva pugui estar aprovada el més aviat possible, idealment a finals d'aquest any», han declarat.