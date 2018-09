Carla Simon («Estiu 1993») roda a Tivissa un curtmetratge sobre la sida

La directora de l'ovacionada Estiu 1993, Carla Simón, premiada, entre d'altres, amb un Goya i un Gaudí, roda aquesta setmana a Tivissa i Tarragona un curtmetratge que vol conscienciar els més joves sobre l'existència, tractament i prevenció de la sida.

El poble de la Ribera d'Ebre concentrarà els escenaris principals de la peça, que es presentarà el pròxim 1 de desembre a Madrid en el marc del Dia Mundial de la lluita contra el VIH i que està previst que es pugui veure en diferents festivals internacionals.

«És un plaer com a alcalde que gent d'aquest nivell de la cultura del país estiguin al nostre poble i hagin escollit Tivissa com a plató del rodatge d'aquest curt», ha expressat amb satisfacció l'alcalde de Tivissa, Jordi Jardí.

«Hem cedit tot allò que tenim i el poble participa d'una manera activa fent d'extres», ha afegit.

El curtmetratge, dirigit per Carla Simón i amb Carla Sospedra en la producció, és una iniciativa de la coordinadora estatal de VIH i Sida (CESIDA).

«És un curtmetratge que servirà per conscienciar els joves, perquè sàpiguen que és una malaltia que han de tenir en compte i que han de prendre precaucions», ha relatat Simón.

El protagonista del curtmetratge és un noi, interpretat per Berner Maynés, qui rep la notícia que el seu anterior company té el VIH.

La història explica com el jove afrontarà la situació amb la seva actual parella, interpretada per Cristina Colomer, les pors, el sofriment i el procés fins que es fa el test.

«Ens semblava que si passava al poble hi ha aquella sensació que et sents molt exposat. Per això el noi se'n va a la ciutat a fer-se el test», ha avançat la directora.

L'equip de rodatge va escollir Tivissa després de visitar desenes de pobles. «Vam fer una llista molt gran i dies de ruta. La premissa era que fora un poble amb molta personalitat i que tingués tots els elements que necessitàvem: perruqueria, plaça Major, farmàcia...»