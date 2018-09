Milers d'aus, incloent el territ gros i els tètols, es traslladen a bancs de sorra seca durant les marees més altes del mes a l'estuari de Wash, a prop de Snettisham a Norfolk, a la Gran Bretanya. Aquest estuari és un dels principals entrants del mar del Nord al litoral oriental de la gran de les illes britàniques. L'estuari de Wash és una zona protegida per la gran quantitat d'aus migratòries que hi arriben per passar l'hivern.