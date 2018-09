Baselga dimiteix pel vincle amb les farmacèutiques

L'oncòleg Josep Baselga ha dimitit com a director mèdic del Memorial Sloan Kettering (MSK) de Nova York després que hagi transcendit que no va informar dels seus vincles amb diverses empreses farmacèutiques en alguns dels seus articles.

«Prenc plena responsabilitat per haver fallat a fer una declaració adequada en diverses publicacions científiques i mèdiques i en trobades professionals», ha afirmat en la carta de renúncia adreçada al MSK, difosa per The New York Times.

Ha assegurat que ha dedicat la seva carrera professional a tractar pacients, desenvolupar noves teràpies i avançar en el coneixement sobre el càncer, i que ha treballat amb ple orgull en el MSK, però que desafortunadament, tem que la continuïtat de lideratge en l'atenció i investigació clínica es convertirà en «massa distracció» cap a la tasca de l'hospital i el seu equip.

Baselga afirma que ha actualitzat els seus vincles en publicacions mèdiques i ho seguirà fent, i ha assegurat que la seva implicació en diverses farmacèutiques i biotecnològiques van ser reportades en una entrevista al MSK.