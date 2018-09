La comissió antipederàstia vol portar la veu de les víctimes davant la cúspide del Vaticà

El president de la Comissió Pontifícia per a la Protecció dels Menors, el cardenal Sean Patrick O'Malley, ha urgit aquesta setmana portar la veu de les víctimes d'abusos sexuals per part del clergat a la cúspide de l'Església catòlica, al mateix temps que ha subratllat que tots els àmbits eclesiàstics han de donar una reposada clara a aquesta xacra. «Portar la veu de les víctimes a tots els vèrtexs de l'Església és crucial per fer entendre a tots l'important que és per a l'Església donar respostes de manera ràpida i correcta a cada situació d'abús en qualsevol moment que es manifesti», va explicar en una entrevista amb el portal de notícies del Vaticà, Vatican News.

El cardenal nord-americà va assenyalar que en l'última sessió plenària de la comissió antipederàstia que dirigeix van treballar «diligentment» en l'elaboració de línies guia. «Una de les nostres últimes iniciatives és desenvolupar instruments de verificació que puguin ser utilitzats per les Conferències Episcopals per mesurar la implementació i el compliment de les mateixes. D'aquesta forma, quan els bisbes arribin a Roma amb motiu de les visites ad limina, podran demostrar com han pogut posar en pràctica aquestes línies guia que cada Conferència Episcopal ha realitzat per encàrrec de la Santa Seu i del propi Sant Pare», va assenyalar.

O'Malley ha notificat que estan treballant per promoure millors pràctiques. «Si l'Església és incapaç de respondre amb tot el seu cor i fer d'aquest assumpte una prioritat, totes les nostres altres activitats d'evangelització, obres de caritat i educació es veuran afectades. Aquesta ha de ser la prioritat en la qual hem d'enfocar-nos ara», va comentar.