El guionista dels mítics Epi i Blas diu ara que pensava en els dos com a parella

Blas i Epi eren més que amics, en la cèlebre ficció per a nenes i nens.

Epi i Blas, dos dels personatges més emblemàtics del mític programa infantil Barri Sèsam, eren parella. Així ho ha confirmat ara Mark Saltzman, guionista del programa, que en una recent entrevista assegura que ell sempre va pensar en els dos personatges com una parella.

«Quan escrivia les històries sobre Epi i Blas (Ernie and Bert en la seva versió en anglès), quan pensava en ells, eren parella. No tenia una altra forma de concebre'ls, de contextualitzar-los», assenyala el guionista en declaracions al portal queerty.com en què recorda que molts dels seus amics i coneguts es referien Arnold Gassman, el muntador de cinema que va ser la seva parella molts anys, i a ell com a Epi i Blas.

En aquest sentit, el guionista assenyala que ja havia iniciat la seva relació amb Gassman quan va arribar a l'equip de Barri Sèsam, així que va traslladar molts dels aspectes tant de la seva personalitat com de la de la seva parella a dos personatges. «Jo era més com Epi, el bromista i caòtic. I l'Arnold, com a editor de cinema, l'ordenat (...) Vaig portar aquesta dinàmica als meus personatges de la sèrie», apunta.

La suposada relació entre Epi i Blas ha estat sempre un tema recurrent. De fet, el juny de 2013 el setmanari The New Yorker va utilitzar una imatge dels dos personatges per il·lustrar la portada sobre la decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units a favor dels matrimonis homosexuals.

No obstant això, els productors de Barri Sèsam van emetre un comunicat llavors dient que els personatges eren «millors amics» i que van ser «creats per ensenyar als nens en edat preescolar que les persones poden ser bons amics tot i ser diferents». «Tot i que s'identifiquen com a personatges masculins i posseeixen molts trets i característiques humanes, segueixen sent titelles» van afirmar.