«Joc de trons» torna a regnar als Premis Emmy

Com cada any, l'Acadèmia d'Arts i Ciències de la Televisió nord-americana reconeix les millors produccions de l'any en la gala dels Emmy. Una cerimònia que en la seva 70a edició va premiar dilluns una habitual dels Emmy, Joc de trons, i també The Marvelous Mrs. Maisel, estrenada l'any passat. Joc de trons va ser elegida Millor sèrie dramàtica, desbancant la guanyadora de l'any anterior, The Handmaid's Tale, que aquest any no s'ha emportat cap estàtua. Per la seva banda, The Marvelous Mrs. Maisel, sobre una mestressa de casa que es converteix en comediant després divorciar-se, es va emportar el premi a la Millor Sèrie de Comèdia. També es va emportar el seu premi a Millor actriu principal de comèdia Rachel Brosnahan, protagonista de comèdia d'Amazon, ambientada en el 1958. En la mateixa categoria es va fer amb el guardó Bill Hader pel seu paper a Barry.

Era l'última oportunitat de Claire Foy per aconseguir el premi a la Millor actriu principal de drama pel seu paper d la reina Isabel II a The Crown. L'actriu va derrotar la favorita Elizabeth Moss, protagonista The Handmaid's Tale. Matthew Rhys va guanyar el guardó per la seva interpretació d'un espia rus a l'última temporada de The Americans. En les categories d'actors, Joc de trons també es va endur un premi. Peter Dinklage es va quedar, per tercera vegada consecutiva, amb el premi Emmy en la categoria a Millor actor secundari de drama, guardó que va anar a parar a Thandie Newton, de Westworld, en la seva categoria femenina. En la categoria de comèdia, van ser premiats com a actors secundaris Alex Borstein, pel seu treball a The Marvelous Mrs. Maisel, i Henry Winkler, per Barry.



Cruz i Banderas, sense premi

Els espanyols Penélope Cruz i Antonio Banderas estaven entre els nominats als Emmy 2018 per les seves interpretacions com a Donatella Versace i Pablo Picasso. Però els dos actors van marxar amb les mans buides de la gala a la qual tots dos van assistir per viure la que era la seva primera nominació als premis de l'Acadèmia de Televisió nord-americana. Banderas estava nominat al premi al millor actor protagonista en una minisèrie o pel·lícula per a televisió pel seu paper en la producció de National Geographic Channel Genius: Picasso. Els rivals del malagueny en la lluita per l'Emmy eren Beneddict Cumberbatch ( Patrick Melrose), Jesse Plemons ( Black Mirror), Jeff Daniels ( The Looming Tower), John Legend ( Jesus Christ Superstar Live in Concert) i Darren Cris, que va ser qui es va endur finalment el premi per la seva interpretació del pertorbat Andrew Cunanan a American Crime Story: Versace. Precisament per aquesta minisèrie Penélope Cruz va aconseguir la seva primera nominació als Emmy gràcies a la seva encarnació de Donatella Versace. La madrilenya optava al premi a millor actriu de repartiment en una minisèrie. Els seus rivals van ser la seva companya Judith Light, Adina Porter per American Horror Story: Cult, Letitia Wright per Black Mirror, Sara Bareilles per Jesus Christ Superstar Live In Concert i Merritt Wever, que finalment es va endur el premi per Godless.