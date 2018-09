Londres tanca la segona edició de la Fashion Week del 2018

La ciutat de Londres va tancar ahir la segona edició de la Fashion Week d'aquest any 2018, un esdeveniment que se celebra dos cops cada any coincidint amb els mesos de febrer i setembre. Durant els darrers dies, tant les marques més reconegudes en l'àmbit mundial com els dissenyadors emergents van presentar al voltant de 150 propostes diferents. Entre les novetats d'enguany hi ha la particularitat que no es van fer servir peces de robes fetes amb pells naturals d'animals i es va apostar de manera directa per la utilització de materials sintètics per tal d'evitar «el maltractament d'animals».