Un nou xip fotònic promet computadores quàntiques escalables més robustes

Un nou xip fotònic topològic, dissenyat per processar informació quàntica, promet una opció més robusta per a les computadores quàntiques escalables. L'equip d'investigació, dirigit per Alberto Peruzzo de RMIT University, ha demostrat per primera vegada que la informació quàntica es pot codificar, processar i transferir a distància amb circuits topològics en el xip. La investigació es publica a Science Advances. L'avanç podria conduir al desenvolupament de nous materials, ordinadors de nova generació i una comprensió més profunda de la ciència fonamental.

En col·laboració amb el Politecnico di Milano i ETH Zurich, els investigadors van utilitzar la fotònica topològica, un camp de ràpid creixement que busca estudiar la física de les fases topològiques de la matèria en un context òptic nou, per fabricar un xip amb un «divisor de feix» creant una porta quàntica fotònica d'alta precisió.