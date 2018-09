Les praderies submarines a l'Àrtic són clau en la lluita contra el canvi climàtic

Un estudi internacional amb participació del Consell Superior d'Investigacions Científiques ha revelat la creixent importància de les praderies submarines en les regions àrtiques i subàrtiques com embornals de carboni, amb un potencial «enorme» en un escenari de canvi climàtic. Segons el CSIC, la pèrdua dels embornals naturals en zones tropicals i temperades -fins a un 30% de l'extensió de praderies d'angiospermes marines en aquestes regions- ha contribuït en els últims decennis a l'emissió de gasos d'efecte hivernacle «i per tant a l'escalfament global». En canvi, a les costes de l'Àrtic i sub-Àrtic, l'angiosperma Zostera marina creix «al seu òptim tèrmic» i «s'espera que l'escalfament de l'oceà projectat per a final d'aquest segle afavoreixi el seu creixement i producció», segons Núria Marbà, coautora del treball i investigadora del CSIC.