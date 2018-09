El kiwi va duplicar els seus gens de vitamina C dues vegades, fa 50 i 20 milions d'anys

El kiwi d'avui, una fruita de la família de la grosella espinosa xinesa, conté gairebé tanta vitamina C com una taronja. Aquest impuls addicional a la producció de vitamina C és el resultat que els ancestres dels kiwis van duplicar espontàniament el seu ADN en dos esdeveniments evolutius separats, aproximadament fa entre 50 i 57 milions d'anys, i entre 18 i 20 milions d'anys, segons informen investigadors en un article publica a la revista iScience.

«La poliploïdia és un esdeveniment evolutiu abrupte que produeix milers de còpies extra de gens de la nit al dia», diu l'autor principal, Xiyin Wang, científic de plantes agrícoles de la Universitat de Ciència i Tecnologia del Nord de la Xina. «Aquestes còpies addicionals poden elevar en gran mesura la solidesa de la planta, proporcionant oportunitats perquè la selecció natural podi i torni a cablejar el seu sistema biològic amb el temps», detalla l'investigador.

Per descobrir els rastres d'esdeveniments de poliploïdia, l'equip d'investigadors va comparar el genoma del kiwi amb els genomes ben caracteritzats del cafè i el raïm. Els kiwis, el cafè i el raïm comparteixen un ancestre comú i, per tant, comparteixen grans parts d'informació genètica.

Quan Wang i el seu equip de científics van alinear els milers de gens compartits per les tres plantes, van descobrir que el genoma del kiwi sovint contenia quatre o cinc còpies d'un gen en llocs on el cafè o el raïm només tenien un. Els gens addicionals del kiwi inclouen instruccions biològiques per crear i reciclar la vitamina C.

La vitamina C no només és saludable per a les persones, també ajuda al creixement de la planta i la seva resistència, de manera que la producció superior de vitamina C del kiwi li va donar un avantatge en el joc evolutiu. En contrast, l'avantatge del gra de cafè va ser probablement la seva capacitat per produir cafeïna, un pesticida natural que també pot matar la competència, mentre que la química que produeix el pigment porpra del raïm probablement va evolucionar per protegir la planta de temperatures extremes.