La Nit dels Músics de l'Escala

La tradició sardanista de l'Escala prové de molt antic, puig s'havia ballat al contrapàs i la sardana curta i a la població hi ha hagut sempre cobles, algunes ben remarcables. Anotem les següents: Aliança, Cobla de Baix, Cobla de Dalt, Empòrium, Escalenca, La Principal de l'Escala i la cobla d'en Rossendo.

A més, l'Escala segueix fidel a la seva tradició, per ballar els curts amb els braços enlaire i sobretot de la mà del seu actual president, Jordi Gallego, programen audicions, concerts, cursets, l'Aplec... A l'estiu cada dimecres hi ha una audició de sardanes. Ara, al final de temporada estiuenca, celebren La Nit dels Músics, on hi són convidats, a més dels components de la cobla actual, La Principal, tots aquells instrumentistes vinculats a la població.

Divendres que ve, dia 28, a les 22.30 hores hi haurà aquesta audició.



Aplec de Sant Maurici

a Caldes de Malavella



Demà se celebra el tradicional Aplec de Sant Maurici a Caldes de Malavella, que cada any és molt concorregut i òbviament no hi manquen pas les sardanes, que en sessions de matí i tarda oferirà la cobla Ciutat de Girona

L'acte més important de l'aplec és el ball de l'Hereu Riera o ball de bastons, que es balla tradicionalment amb bastons al voltant d'un recipient amb vi. La llegenda explica que Maurici tenia una xicota, Seclina, que va emmalaltir. En veure la seva promesa a les portes de la mort, el protagonista va resar a Déu per tal que millorés la salut de Seclina i, acte seguit, la noia es va recuperar. Per celebrar-ho, Maurici va despenjar la creu del sant i es va posar a ballar al seu voltant, i d'aquí en va sortir el ball de l'Hereu Riera, que demà també es dansarà.

A part de l'assistència a tots aquest actes, és tradició que els caldencs i caldenques es reuneixin en família tot celebrant dinars i actes familiars.



Aplec de la Capella

d'Arbúcies



És una festa dedicada a la Mare de Déu de la Pietat que ve de lluny. Les primeres referències històriques de l'aplec remunten al 1852, quan la capella ja s'havia remodelat i s'havia construït el cambril de la sagristia. Hi ha una llegenda al voltant de la capella. Una família pagesa va trobar una imatge a una feixa nova que volien cultivar. La seva filla petita, malaltissa, va tenir una visió un vespre, on la Mare de Déu li deia que volia que es construís una capella al lloc on havien trobat la imatge. I el capellà del poble va iniciar les obres. La primera documentació sobre la capella apareix el 1527.

El 1809 les tropes franceses varen saquejar l'església. I el 1936 va ser incendiada i destruïda. Però, el 1944, Mn. Joan Planas va posar la primera pedra de la nova edificació. I el 1951, al mig de l'Aplec, el bisbe de Girona Josep Cartañà en va fer la consagració. La imatge original havia desaparegut i l'artista barcelonès Rafael Solanic en va fer la rèplica actual.

Cada any per aquestes dades se celebra l'Aplec, que tindrà lloc diumenge dia 23, amb sardanes per la cobla Ciutat de Granollers, a les 17.00 h.



UNESCO



La Confederació Sardanista de Catalunya ha llançat una pàgina electrònica específica per explicar i difondre el projecte de «La sardana, camí de la UNESCO». Es tracta de www.sardanaunesco.wordpress.com i s'anirà actualitzant setmanalment.

La pàgina explica a través de diversos apartats què vol dir ser Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. També compta amb un canal de notícies.

Hi ha diverses maneres per col·laborar amb l'expansió del projecte, com ara penjar la pancarta que patrocinen els supermercats BonPreu als aplecs, ballades, concursos i concerts, i que coordina la Confederació Sardanista de Catalunya. O incorporar el logo creat expressament a tots els programes que s'editin per a esdeveniments sardanistes. O qualsevol altra acció que pugui servir per difondre la tasca de la candidatura i recaptar fons per al projecte.



«La nit dels ignorants»

de Catalunya Ràdio



El programa de Catalunya Ràdio La nit dels ignorants 3.0 ha introduït com a novetat a la temporada d'enguany el so de la sardana, des del passat dilluns, 3 de setembre.

La proposta és emetre cada nit una sardana «amb l'objectiu de satisfer un desig reiterat de molts oients del programa», segons el seu director i realitzador, Xavier Solà. Així també es genera «complicitat entre equip i oients», rebla Solà. En aquest sentit, el director remarca que després d'aquesta setmana inicial de programa «la resposta és altament positiva entre els oients 'ignorants'». Per tot plegat, l'equip està satisfet amb aquesta nova secció.

L'elecció dels títols vol relacionar el calendari amb l'agenda cultural i territorial, és a dir, amb fires, festes i d'altres expressions culturals. Catalunya Ràdio compta amb uns 1.500 enregistraments de sardanes entre discs compactes, vinils i d'altres formats. Per tant, compten amb més de 15.000 sardanes al seu arxiu, segons el Responsable de Discoteca, Isidre Gargallo.

Aquesta proposta de La nit dels ignorants 3.0 és una molt bona manera d'acostar el món de la sardana i el so de la cobla des d'un angle diferent a un ampli públic.

La nit dels ignorants 3.0 és un clàssic dels programes de Catalunya Ràdio. De fet, el «3.0» que acompanya el nom fa referència als 30 anys de la seva existència.