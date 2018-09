La composició de la columna vertebral fa únics els mamífers, segons un estudi

La composició de la nostra columna vertebral constitueix un tret que distingeix els mamífers dels rèptils, a més de la sang calenta o l'agilitat, segons una nova investigació. «La columna és com una sèrie de comptes en una corda. Cada compte representa un sol os, una vèrtebra -afirma Stephanie Pierce, investigadora de Harvard. En la majoria dels animals de quatre potes, com les sargantanes, totes les vèrtebres es veuen i funcionen de la mateixa manera». «Però les columnes dels mamífers són diferents. Les seccions o regions de la columna vertebral, com el coll, el tòrax i la part inferior de l'esquena, adopten formes molt diferents. Funcionen per separat i poden adaptar-se a diverses formes de vida, com córrer o volar, cavar i escalar», detalla.