Francesc critica els polítics que «instrumentalitzen les pors»

El papa Francesc ha alertat contra els polítics que «instrumentalitzen les pors o les dificultats objectives d'alguns grups» per als seus interessos electorals, alimentant els seus sentiments d'odi contra altres persones per la seva ètnia i religió.

Francisco, que ha participat en el congrés mundial organitzat pel Vaticà i el Consell Mundial de les Esglésies (WCC), que anava sobre «Xenofòbia, racisme i nacional populisme en el context de la migració global», no va pronunciar cap discurs però va distribuir les seves paraules entre els participants.

En elles, el papa denuncia que avui es viuen «temps en què semblen ressuscitar i difondre's sentiments que a molts semblaven superats», en referència a les teories supremacistes dels nazis. Així, fa referència a les actituds de la societat actual de «sospita, temor, menyspreu i fins i tot d'odi respecte a individus o grups vistos com a diferents per la seva raça, nacionalitat o religió, i considerats, per aquest motiu, insuficientment dignes de participar en la vida de la societat».



Odi i intolerància

Francesc assenyala que els sentiments de menyspreu o d'odi «inspiren amb freqüència veritables actes d'intolerància, discriminació i exclusió, que lesionen greument la dignitat de les persones i els seus drets fonamentals».

Així, recorda la «responsabilitat particular dels que treballen al món de les comunicacions socials, que tenen el deure servir a la veritat, afavorint la cultura de la trobada i l'obertura a l'altre en un respecte recíproc a la diversitat».