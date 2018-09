El nou caçador d'exoplanetes de la NASA, el «TESS», identifica dos nous planetes

El nou caçador de planetes de la NASA, Transiting Exoplanet Survey Satellite ( TESS), dissenyat per detectar món més enllà del nostre sistema solar, ha descobert dos planetes distants aquesta setmana, cinc mesos després del seu llançament des de Cap Canaveral, a l'estat nord-americà de Florida, segons han informat des de la NASA. El TESS ha trobat dos planetes en sistemes solars a almenys 49 anys llum de distància, marcant el primer descobriment del satèl·lit des del seu llançament a l'abril.

Encara que els dos planetes tenen temperatures massa altes per sustentar vida, la directora adjunta de Ciència de TESS, Sara Seagar, espera que es portin a terme molts més descobriments. «Haurem d'esperar i veure què més descobreix TESS», ha afirmat Seager. «Sabem que els planetes estan fora, cobrint el cel nocturn, esperant ser trobats», ha asseverat.

TESS està dissenyat per aprofitar el treball del seu predecessor, el telescopi espacial Kepler, que va descobrir la corpulència d'uns 3.700 exoplanetes documentats durant els últims 20 anys i s'està quedant sense combustible. La NASA espera trobar milers de mons anteriorment desconeguts, potser centenars d'ells de la mida de la terra i altres no més del doble del nostre planeta.

Els dos planetes més nous, que encara han de ser estudiats per altres investigadors, ofereixen la possibilitat d'un estudi de seguiment, segons les autoritats.

«Això, per descomptat, és el propòsit total de TESS: trobar aquests planetes al voltant de les estrelles properes més brillants per fer aquesta caracterització realment detallada», ha afirmat Martin Spill, científic del programa de la NASA per TESS. Dotat amb quatre càmeres especials d'última tecnologia, TESS utilitza un mètode de detecció anomenat fotometria de trànsit, que busca caigudes periòdiques a la llum visible de les estrelles causades pels planetes que passen, o en trànsit, al davant d'ells.