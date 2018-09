La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, lamenta que no es rodin pel·lícules en català perquè encara hi ha la creença que es depèn del mercat espanyol. «El que sí que és molt greu, i hauria d'intervenir-hi Normalització Lingüística, és que no es roda en català i Catalunya té una munió d'universitats de cine i tots els guions surten en castellà», lamenta, tot mostrant-se partidària que es doblin les pel·lícules infantils.

Tot i això, Passola reconeix que en el seu cas quan va al cinema no se n'adona si veu el film en català o castellà. «Quan una pel·lícula és bona no depèn d'una llengua perquè se subtitula o es dobla», considera. «El gran esforç que s'ha de fer és perquè es rodi en català», afegeix.

D'altra banda, la també productora critica«el cinturó de Barcelona ha quedat molt desprotegit de cultura» i que «s'ha concentrat molt l'oferta cultural a l'Eixample» de la capital catalana. Passola ha insistit en els problemes pressupostaris del cinema català i lamenta que TV3 hagi «passat de ser el motor de l'audiovisual a ser el fre de l'audiovisual».