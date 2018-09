L'actriu catalana Julieta Serrano rep el Premi Nacional de Teatre 2018

La veterana actriu Julieta Serrano va obtenir ahir el Premi Nacional de Teatre 2018, dotat amb 30.000 euros, «per la seva incansable recerca artística i intel·lectual», segons el veredicte del jurat, que ha destacat el seu «compromís i generositat amb la feina, la seva proximitat i el seu incalculable talent interpretatiu».

El premi, que concedeix anualment el Ministeri de Cultura i Esport, ha guardonat en aquesta ocasió una de les actrius més veteranes de l'escena, que a més ha treballat a la televisió i compta amb una extensa filmografia, especialment vinculada a Pedro Almodóvar. El jurat ha concedit el guardó a Serrano (Barcelona, 1933) «per la seva participació a Ricard III (Teatre Nacional de Catalunya) i Dentro de la tierra (Centro Dramático Nacional), exemples del teatre clàssic i de l'escena contemporània, respectivament.

Amb «sorpresa i alegria» va rebre l'actriu el guardó, un reconeixement que, segons ha indicat, li serveix d'«estímul» perquè al seu cap ja estava rondat la idea d'anar-se'n «a caseta i a passejar».

Serrano es va iniciar en el món de la interpretació a través de les classes de teatre al Liceu de Barcelona, a les quals va començar a acudir sent una adolescent. Als seus inicis, va treballar en diferents grups amateurs i va actuar en obres de teatre infantil. Es va donar a conèixer als escenaris madrilenys amb La rosa tatuada (1958), de Tenessee Williams, sota la direcció de Miguel Narros i, al llarg dels seus 60 anys de carrera, ha protagonitzat més d'una trentena d'obres de Shakespeare, Lope de Vega, Valle-Inclán i García Lorca, entre d'altres.A més, va crear la seva pròpia companyia teatral amb la qual va posar en marxa muntatges com La profesión de la señora Warren, de Bernard Shaw, i va participar en clàssics com Medea i Electra en el festival de teatre de Mèrida, entre molts altres.