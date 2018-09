L'Espai Gironès regala 196 entrades per a la pel·lícula de dibuixos «Smallfoot»

L'Espai Gironès regala, des d'ahir i fins al 6 d'octubre, un total de 196 entrades per a la preestrena de la pel·lícula d'animació Smallfoot que es durà a terme el proper 7 d'octubre, a les 12 h, als Odeón Multicines del Centre Comercial. Les invitacions es poden aconseguir presentant tiquets de compra al Punt d'Informació, situat a la planta baixa del centre comercial. Els tiquets han de sumar un mínim de 20 euros i es poden obtenir dues invitacions per persona, amb un màxim de quatre invitacions per persona. Els tiquets han de ser de compres realitzades en un sol dia.