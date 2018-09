Antoni Miró, estranyat per la polèmica sobre les seves peces de contingut eròtic

L'artista Antoni Miró s'ha mostrat estranyat de la polèmica generada per l'exposició inaugurada ahir al nou espai La Base, de la Marina Reial de València, pel contingut eròtic de les peces, inspirades en la ceràmica popular grega de fa més de 2.500 anys d'ús quotidià. Aquesta reacció li sembla estranya en una ciutat «tan avançada, moderna i culta» com és València, tot i que reconeix que servirà perquè «sigui molt més visitada».

Així, va lamentar que la gent s'entretingui a tractar de «veure coses que són impossibles perquè no es pot fer una masturbació en una escultura que no té moviment». A més, va defensar que aquestes figures han de servir perquè els pares expliquin als seus fills «coses naturals». «Quan són molt petits no els interessa i quan ja els interessa no hi ha qui els pari», ha constatat.

«Hi ha gent que s'entreté en bajanades quan el món està molt malament, la gent està tirada al carrer i es moren de fam», va assenyalar. Antoni Miró va explicar que en les seves pintures «no inventa res» sinó que retrata «la gran estafa» que ha estat aquesta crisi que «ha fet pols a la classe mitjana i treballadora».



Propostes arriscades

L'exposició de denúncia política i social d'aquest «agitador cultural» va inaugurar ahir el nou espai La Base de la Marina Real, l'antiga seu de l'equip Alinghi, reconvertit en un espai per acollir «les propostes més arriscades» i en el qual, davant els grans esdeveniments, «prevalgui la llibertat d'expressió i la creativitat».

El director general del Consorci València 2007, Vicent Llorens, el coordinador de l'exposició, Nèstor Novell, el comissari Fernando Castro i l'artista Antoni Miró van presentar la mostra, que, al costat de les polèmiques escultures, inclou un total de 250 peces explicant les seves pintures des de 2012 en què ofereix «una petita denúncia del que molt malament que està el món».

La mostra, que es podrà visitar fins al proper 30 de setembre, desgrana «les bases» d'aquest artista alcoià, les seves mirades sobre les marxes polítiques, reunides sota l'epígraf «Mani-festa» i que reflecteix escenes de «La Primavera Valenciana» i l'àrab, actes feministes o reivindicacions dels diversos col·lectius socials i professionals.

També apareixen nus masculins i femenins, els personatges culturals -com Freud, Tàpies, Salvador Allende, Gaudí o Carles Santos- que l'han marcat i els ponts com a reivindicació de diàleg necessari entre cultura, impuls eròtic i política. Fernando Castro va destacar que Miró dona «testimoniatge de la realitat» i va animar el públic a assistir a aquest nou espai de «dissidència mental» encara que no estiguin d'acord amb aquestes obres.