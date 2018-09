Un estudi constata que nens i nenes es desenvolupen igual en les ciències

Un estudi dirigit per Rose O'Dea, estudiant de doctorat de la Universitat de Nova Gal·les del Sud, a Austràlia, ha explorat els patrons en els graus acadèmics d'1,6 milions d'estudiants, demostrant que els nens i les nenes es desenvolupen igual de bé en STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), fins i tot en la part superior de la classe. L'anàlisi posa en dubte l'opinió que hi ha menys dones en llocs de treball relacionats amb STEM perquè no són tan capaces en aquestes matèries com els homes, una noció que ha estat avalada pel concepte que les diferències de gènere en la variabilitat porten a bretxes de gènere.