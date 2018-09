El Papa entén la indignació dels joves davant els escàndols financers i sexuals contra els quals no veuen «una ferma condemna de part de l'Església». Així ho va posar de manifest ahir durant una trobada ecumènica a l'Església luterana Kaarli, en el marc de la seva visita a Estònia. «Els indignen els escàndols econòmics i sexuals davant els quals no veuen una ferma condemna de part de l'Església, la manca de preparació dels ministres ordenats que no saben interceptar adequadament la vida i la sensibilitat dels joves», va lamentar el pontífex a Estònia, última etapa del seu viatge de quatre dies pels països bàltics del qual va tornar ahir a la nit.

El Papa va lamentar en el seu segon discurs a Tallin la desconfiança que senten els joves cap a les institucions religioses. «No ens demanen res perquè no ens consideren interlocutors significatius per a la seva existència», va admetre. «Alguns fins i tot demanen que els deixem en pau, senten la presència de l'Església com una cosa molesta i fins i tot irritant», va reconèixer. Per això, va denunciar «el paper passiu assignat als joves dins de la comunitat cristiana» alhora que va manifestar que és conscient de la dificultat de l'Església per donar compte de les seves posicions doctrinals i ètiques enfront de la societat actual.

«L'Església vol respondre-hi. Volem, com vostès mateixos ho expressen, ser una comunitat transparent, acollidora, honesta, atractiva, comunicativa, assequible, alegre i interactiva -va explicar-. Volem plorar amb vosaltres si esteu plorant, ajudar-vos a viure el seguiment de Jesús». Estònia és un dels països més ateus del món i, en termes d'actituds, només el 14% de la població declara que la religió és una part important de la seva vida quotidiana.



3.677 casos d'abús a Alemanya

Les declaracions de Francesc es van produir el mateix dia en el qual el president de la Conferència Episcopal Alemanya, el cardenal Reinhard Marx, va demanar disculpes pels errors de l'Església Catòlica per gestionar els abusos sexuals a Alemanya i per «tot el dolor» que això ha pogut causar. «Per un temps massa llarg, en aquesta Església els abusos han estat negats, ignorats i silenciats. Per aquest error i per tot el dolor causat demanem perdó», va dir.

La Conferència Episcopal Alemanya va presentar ahir un informe sobre casos d'abús sexual a menors per part de sacerdots entre 1946 i 2014. En total, s'han comptabilitzat 3.677 casos d'abusos a menors i joves per part de 1.670 sacerdots. «S'ha de dir ben clar: l'abús sexual és un delicte. Els culpables han de ser castigats. Això no pot quedar-se sense conseqüències, els afectats tenen dret a que es faci justícia», va afegir el mateix Marx. El purpurat també va reconèixer que, durant masses anys, les institucions eclesiàstiques alemanyes no van escoltar els que van patir els abusos.