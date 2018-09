Reduir la pesca és insuficient per recuperar espècies natives si puja la temperatura

Els beneficis de reduir la pesca per recuperar espècies natives sobreexplotades com el lluç podrien ser insuficients i quedar «eclipsades» si la temperatura del mar i les espècies invasores continuen augmentant, tal com ha demostrat un estudi de l'Institut de Ciències del Mar (ICM) del CSIC a Barcelona que ha simulat la resposta de la Mediterrània oriental davant escenaris de canvi global.

El treball, publicat a Scientific Reports, ha avaluat els efectes de la reducció pesquera en 11 possibles escenaris futurs a través d'un model ecològic calibrat en aquest mar i han avaluat la seva resposta davant de tres variables: la pujada de la temperatura, els canvis en la pressió pesquera i l'augment de les espècies invasores.

El treball «explora els límits de la sostenibilitat, de com els esforços actuals poden ser insuficients per mitigar els efectes del canvi climàtic i les espècies invasores en un futur», ha destacat el líder de l'estudi, l'investigador de l'ICM-CSIC Xavier Corrales. Quan un ecosistema està estressat -per la pesca, la presència d'espècies invasores i la pujada de la temperatura- «és més vulnerable i menys resilient», ha afegit. La coautora del treball, Marta Coll, ha assenyalat que, «atès que els efectes del canvi climàtic són els més difícils de gestionar, cal fer servir eines a nivell local, com reduir la pesca, ia nivell regional , com ara prevenir i controlar les espècies invasores».

Primer s'ha analitzat la resposta de l'ecosistema a cadascuna d'aquestes variables de manera independent per després combinar-les i simular 11 escenaris futurs, i han detectat que si es redueix la pesca mantenint la temperatura actual, es recuperarien algunes espècies altament explotades. A mesura que augmenta la temperatura futura, algunes espècies natives col·lapsen, mentre que les espècies invasores s'expandeixen, davant del que l'estudi ha conclòs que beneficis de reduir la pesca «poden ser eclipsats pels augments de temperatura segons les hipòtesis intermèdies o altes del canvi climàtic».

El treball ha comptat amb la participació de l'Institut de Recerca limnològica i Oceanogràfica d'Israel, l'associació científica Ecopath International Initiative (Espanya), l'Institut Marí Escocès (Regne Unit), l'European Marine Board Bèlgica), la Universitat de Tel Aviv, i la Universitat de Haifa.