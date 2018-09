Més de 4 milions de persones viuen en exclusió social severa a l'Estat espanyol

L'exclusió social severa a Espanya ha augmentat un 40 per cent respecte a fa 10 anys, el 2007, abans de la crisi, i ja afecta més de 4 milions de persones «enquistant-se» en la societat, segons l'avanç de dades de l'enquesta que la Fundació FOESSA, vinculada a Càritas, en què mesuren els efectes de la crisi econòmica i si s'estan produint canvis amb la recuperació.

Aquests 4 milions de persones es troben dins dels 8,6 milions de persones que pateixen exclusió social a Espanya, 1,2 milions més que fa deu anys. Les dades es van presentar ahir a la seu de Càrites, a Madrid.

A més, l'informe posa en relleu que hi ha uns altres 6 milions de persones a Espanya en situació d'integració social molt feble, en risc de caure en l'exclusió social si empitjorés la situació econòmica.

Segons assenyala l'informe, els resultats –que es presentaran en la seva totalitat l'any 2019– apunten a «una societat cada vegada més desintegrada» que «va deixant enrere a persones sota la cultura del descartament».

«Deu anys després, el 18 per cent de la població està invisibilitzada, amagada enmig de les xifres de la recuperació», ha alertat la secretària general de Càritas, Natalia Peiró, que ha apuntat que la societat avui té «poca empatia i sentiment de veïnatge».

Tal com ha assenyalat el bisbe de Santiago de Compostel·la, Jesús Fernández, en l'actualitat sembla que està «més de moda mirar per l'escletxa de la cortineta o des del balcó que baixar al carrer, estrènyer la mà, conversar i cooperar».

En tot cas, tot i que l'exclusió social encara afecti un 18 per cent de la població a Espanya, per sobre dels nivells anteriors a la crisi (16 per cent), en els últims cinc anys sí que s'ha reduït, passant d'un 25 per cent el 2013 a un 18 per cent el 2018, xifres que revelen una «tendència esperançadora».

A més, gairebé la meitat de la població (48,4 per cent) està integrada plenament el 2018, una xifra molt similar a la del 2007 quan eren un 49 per cent. Si es compara amb el 2013, la inclusió social plena ha crescut del 34,1 per cent al 48,4 per cent.

Atenent als indicadors de l'exclusió, el coordinador d'estudis de Càritas, Raúl Flores, ha explicat que una de cada cinc persones en exclusió social estan afectades per situacions simultànies en l'ocupació, l'habitatge i la salut. En concret, ha apuntat que l'ocupació «ja no és sinònim d'inclusió».