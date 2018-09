Les escombraries omplen el riu més contaminat del món

L'organització ecologista independent Green Cros suïssa té identificats els deu llocs més contaminats del planeta. El riu Citarum a Indonèsia està completament ple d'escombraries, com es pot veure a la imatge, on un escolar travessa sobre un pont de bambú. Les aigües estan plenes de deixalles orgàniques per la falta de clavegueram i plenes de químics perillosos a causa que totes les fàbriques aboquen els seus residus sense control. S'estima que hi ha més de 2.000 instal·lacions industrials. Les autoritats indonèsies van decidir prendre cartes en l'assumpte i enviar l'exèrcit a exercir tasques de sanejament.