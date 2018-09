Els joves prenen la paraula

l proper dimecres, 3 d'octubre, començarà el Sínode de Joves, que ha de servir perquè l'Església catòlica reflexioni sobre el paper que hi han de tenir els joves en el present i el futur. La diòcesi de Girona també s'hi ha implicat, i uns 300 joves -de dins i fora de l'Església- han contestat un qüestionari on se'ls demanava que valoressin diferents aspectes. També l'han respost acompanyants dels joves, com ara mestres o catequistes.

Segons explica el delegat episcopal de Pastoral amb Joves, Jordi Callejón, els participants en l'enquesta van ser joves d'entre 17 i 18 anys, és a dir, estudiants de primer i segon de batxillerat. En alguns casos formaven part de la diòcesi -eren catequistes, monitors...-, però també van anar a buscar l'opinió de joves de fora a través d'escoles i de xarxes d'amistats. Les preguntes els venien dictaminades pel Vaticà, tot i que va haver-hi una tasca «d'adaptació» a la realitat gironina. Amb els resultats s'ha elaborat un informe que s'ha enviat a la Conferència Episcopal Espanyola i també directament a la secretaria del Vaticà, per tal que els bisbes i alts mandataris catòlics ho puguin tenir en compte de cara al sínode.

Callejón es mostra molt satisfet amb el resultat de l'enquesta, especialment per haver rebut respostes dels joves que no estan implicats en la diòcesi. «El resum seria que hem de ser més fidels al missatge de l'Evangeli. Aquest missatge té, en general, una valoració molt positiva, però consideren que el missatger a vegades és el que falla», assenyala. Tot i això, assenyala que, sovint, els més crítics són els mateixos joves que estan dins l'Església, malgrat que en general es mostren molt agraïts per haver tingut l'oportunitat d'expressar-se.

A partir d'ara, Callejón assegura que estaran molt pendents del desenvolupament del sínode i que, quan acabi, demanaran una entrevista amb el cardenal Juan José Omella -que serà un dels assistents- per conèixer més profundament el desenvolupament del sínode i les seves conclusions. «Entenem que els joves no han de ser només un element passiu de l'Església, sinó que en són una part activa i se'ls ha de poder consultar», conclou Callejón.