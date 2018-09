Saint-Exupéry aterra a Sabadell

Un total de 60 aeronaus de l'Associació Raid Latécoère-Aéropostale van aterrar ahir a l'aeroport de Sabadell, fent escala en el viatge amb el qual reviuen l'esperit dels primers aviadors que portaven el correu des del sud de França a les colònies francòfones d'Àfrica. Durant anys, la línia Latécoère-Aéropostale va connectar, primer, Tolosa i el sud de França amb les colònies del nord-oest d'Àfrica i, després, amb Amèrica Llatina, i va realitzar el primer aterratge a Barcelona el 1918.

Per commemorar el centenari d'aquell vol, l'associació que es va crear per recordar aquelles aventures de l'aviació clàssica ha tornat a Catalunya i ha escollit Sabadell com a base per aterrar.

Entre els 150 tripulants que integraven el grup es trobava Hervé de Saint-Exupéry, nebot net del mític Antoine de Saint-Exupéry, autor d' El Petit Príncep, que va ser oficial de l'Exèrcit de l'Aire Francès i instructor civil de vol.

Els aviadors de l'Associació Raid Latécoère-Aéropostale van iniciar ahir la versió actual del raid a Tolosa i planegen arribar a Dakar (Senegal) a primers d'octubre.

Cada dia tenen previst realitzar escales a les ciutats que antigament componien la ruta, com és el cas de Barcelona, «on recuperaran energies i seran ambaixadors de pau i missatgers de bona voluntat entre pobles i cultures».

La ciutat de Sabadell va donar la benvinguda a aquests aviadors en un acte organitzat pel Aeroclub local, en col·laboració amb AENA i la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya (FPAC). A la tarda, el Caixaforum de Barcelona va acollir un «Acte i Conferència de Commemoració del Centenari del vol Tolosa-Barcelona».